شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تعرض إرسال فرق طبية للبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قبرص إنها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية للبنان بعد انفجار هائل هز ميناء بيروت وأسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة الآلاف.
وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس لهيئة البث القبرصية الحكومية "قبرص مستعدة لاستقبال المصابين لتلقي العلاج وإرسال فرق طبية إذا اقتضى الأمر".
وسمع دوي الانفجار الذي حدث أمس الثلاثاء في أنحاء قبرص التي تقع على بعد 160 كيلومترا تقريبا.
وقال كريستودوليدس إن أضرارا بالغة لحقت بالسفارة القبرصية في بيروت والتي كانت مغلقة وقت الانفجار.
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