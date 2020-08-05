شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يغلق البنوك اليوم بسبب انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستكون مغلقة، اليوم الأربعاء بسبب الانفجار فى مرفأ بيروت، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الجمعية فى بيان لها: "بسبب الانفجار الهائل الذى وقع فى مرفأ بيروت وطاول بأضراره البالغة مختلف أرجاء العاصمة اللبنانية وبعض ضواحيها، تعلن الجمعية أن المصارف بفروعها كافة ستقفل أبوابها لمعالجة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الكارثة الكبرى".

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يذكر أن الانفجار الذى هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين بجروح.