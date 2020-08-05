شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على 5 مناطق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على عدة مناطق اليوم.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” : “متوقع -بإذن الله- اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة ونجران”.
وأضاف: “رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة، خاصة خارج المدن على معظم المناطق، وحالة رَهْو متوقع استمرارها لعدة أيام أخرى”.
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