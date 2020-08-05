شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي لعاملة توفي كفيلها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراء المتبع حال رغبة ورثة الكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية.

وأكدت “الجوازات” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” أنه في حال رغبة المستفيد بالحصول على تأشيرة خروج نهائي، يتم الإجراء بمراجعة المستفيد مع أحد الورثة للشؤون القانونية لمنحه تأشيرة خروج نهائي، بناءً على طلب المستفيد وأحد الورثة.

وكانت “الجوازات “قد أوضحت طريقة استخراج تأشيرة خروج نهائي وهي:-