شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقدم مساعدات إلى لبنان بعد انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها سوف تقدم مساعدات إلى لبنان فى أعقاب الانفجار الكبير الذى شهدته العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا، بحسب "سبوتنيك".

وكتبت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع تويتر: "نشعر بالصدمة بسبب الصور القادمة من بيروت. هناك أفراد من بين العاملين بسفارتنا هناك من بين المصابين".

وأوضحت أيضا أن برلين تقف بجوار بيروت فى "تلك اللحظات الصعبة"، وأن ألمانيا تعمل على عرض الدعم الفورى للبنان، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عبر رئيسها دونالد ترامب ووزير خارجيتها مايك بومبيو، أن واشنطن مستعدة لتقديم يد العون إلى لبنان ومساعدته فى تلك الظروف.

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وأشار الرئيس ترامب إلى أن عدد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين يعتقدون بأن الحادث فى بيروت هو "هجوم بقنبلة من نوع ما"، فيما أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده أرسلت فريقا من قوات الدفاع المدنى وأطنان من المساعدات الطبية إلى لبنان، وكتب ماكرون فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "إرسال فريق من الدفاع المدنى الفرنسى وأطنان من المعدات الطبية إلى لبنان بالإضافة لطواقم طبية للطوارئ لدعم المستشفيات بأسرع وقت".

وأعلن مجلس الدفاع الوطنى فى لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد على خلفية الحادث، فيما أكد رئيس الحكومة حسان دياب على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين"، وهو ما سيبت به مجلس الوزراء فى جلسة استثنائية تعقد الأربعاء.

كما قرر مجلس الدفاع أيضا "تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التى أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة فى مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين" عن الكارثة.