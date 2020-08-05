شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعزى نظيره اللبنانى فى ضحايا انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزاوانى، برقية تعزية إلى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، فى ضحايا الانفجار الذى تعرضت له بيروت. وأعرب الرئيس الموريتانى - خلال تعزية التى بثها التلفزيون الموريتانى الليلة - عن تضامن موريتانيا حكومة وشعبا مع جمهورية لبنان الشقيقة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية فى وقت متأخر الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 73 قتيلاً و3700 جريح.

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