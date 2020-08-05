تضامنا معه.. إضاءة أهرامات الجيزة وبرج خليفة بألوان علم لبنان

بيروت / الخليج 365

ظهرت أهرامات الجيزة في مصر وبرج خليفة في أبوظبي، ليل الثلاثاء الأربعاء، مضاءة بألوان العلم اللبناني؛ تضامنا مع بيروت إثر الانفجار الدامي الذي هز مرفئها البحري وأوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

إذ نشرت الصفحة الرسمية لبرج خليفة على "تويتر" صورة للبرج مضاءً بألوان العلم اللبناني.

وأرفقت مع الصورة تعليقا جاء فيه: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك... اللهم الطف بأهلها... اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".



كما أضاءت وزارة السياحة والآثار المصرية أهرامات الجيزة بألوان العلم اللبناني، تضامنا مع لبنان وشعبه بعد انفجار مرفأ بيروت.

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وفي بيان عبر حساب الوزارة على "فيسبوك"، قدم وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، "خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم في بيروت".

والثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت؛ ما تسبب بسقوط 73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح (حصيلة غير نهائية)، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق وزير الصحة، حمد حسن، ومراسلي الخليج 365.

وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن ما انفجرت في أحد مستودعات المرفأ هي "مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات".

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.