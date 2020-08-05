ارتفاع ضحايا انفجار بيروت لـ73 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح

بيروت / الخليج 365

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، إلى 73 قتيلا وأكثر من 3 جريح.

جاء ذلك وفق تصريح مقتضب نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية عن الوزير.

فيما قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في اتصال مع الصحيفة ذاتها، إنه يتم توزيع المصابين، الذي فاق عددهم 3 آلاف، على مستشفيات لبنان.

وعبر حسابه على "تويتر"، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه تم استحداث مراكز فرز وإسعاف أولي للحالات الطفيفة والأقل خطورة.

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وأضاف أن 75 سيارة إسعاف مدعمة بـ375 مسعفا تعمل على مساعدة ونقل جرحى الانفجار.

والثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت. وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن ما انفجرت في أحد مستودعات المرفأ هي "مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات".

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

وعقب اجتماع له، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، قال المجلس إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار، "على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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