اليمن... تنظيم القاعدة الإرهابي يغتال جنديا من الحزام الأمني شمالي أبين

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني في بيان عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "مسلحين من تنظيم القاعدة أطلقوا النار على الجندي في قوات مكافحة الإرهاب، على دحه المحوري، بالقرب من منطقة عكد في مديرية لودر (شمال شرقي أبين)، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأشار إلى "أن الجندي القتيل هو نجل شقيق رئيس عمليات اللواء الثامن صاعقة ونائب مجلس المقاومة الجنوبية في أبين القيادي أحمد دحه المحوري".

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وتعهدت قوات الحزام الأمني بـ "ملاحقة العناصر الإرهابية واستئصال الإرهاب من جذوره"، مشددة على "أن دماء الجنود لن تضيع هباء".

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وأكدت أن "مثل هذه الحوادث لن تزيدها إلا إصرارا وعزيمة على ملاحقة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين".

وفي 23 تموز/ يوليو الماضي، اغتال تنظيم القاعدة، بعمليتين منفصلتين، جنديين من قوات الحزام الأمني في مديريتي مودية والوضيع شرقي أبين.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتشن عناصره بين حين وآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع الجيش والأمن اليمني، تخلف ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات مداهمة لأوكار التنظيم الإرهابي.