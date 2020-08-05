شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم تعليقا عن انفجار بيروت: الانهيار الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، انفجار عنيف فى مرفأ، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، حسبما أفاد مسؤولون لبنانيون.

ووقعت الانفجارات فى مرفأ بيروت وأرسلت أعمدة من الأدخنة برتقالية اللون فى سماء العاصمة اللبنانية، ولَم يعرف بالتحديد سبب تلك الانفجارات التى أدت أيضًا إلى تهشيم نوافذ بنايات على بعد عدة أميال من المرفأ.

وفى هذا الإطار، عنونت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، عن الحادث الأليم، حيث قالت صحيفة "الأخبار": "الانهيار الكبير"، بينما عنونت "الجمهورية": "بيروت... دم ودما"، وقالت "الشرق": "كارثة المرفأ زلزلت بيروت"، وجاء عنوان "اللواء": "نكبة بيروت تهز العالم".

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فى المقابل، كشفت صحيفة "النهار" التابعة لحزب الله النقاب عن حقيقة حقد هذه الجماعة ضد الدولة اللبنانية، وكأنه شماته فى الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار الضخم الذى شهدته بيروت، وكتبت الصحيفة فى مانشيت عددها الصادر اليوم "الدولة الفاشلة تطلق النار على نفسها.. الفاجعة" فى إشارة إلى انفجار بيروت والذى راح ضحيته عشرات الضحايا ومئات المصابين.

وتأتى الانفجارات فى وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة وتوترات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى وقبل عدة أيام من النطق بالحكم فى قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى فى 14 فبراير 2005.