شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يفرض قيودا جديدة فى مدينتين بسبب ارتفاع فى إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة المغربية، فرض تدابير وإجراءات احترازية على مستوى مدينتى طنجة أصيلة وفاس ابتداء من الأربعاء 5 أغسطس من الساعة 8 مساء، "روسيا اليوم".

وذكر بيان للحكومة، أنه "تقرر فرض التدابير الاحترازية بالنظر إلى الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، وأعداد الوفيات المسجلة فى الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين".

واضاف البيان، أنه "سيتم فرض هذه الإجراءات وفق البنود التالية:

1- التدابير المقررة على مستوى مدينتى طنجة وفاس:

- إلزامية الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتى طنجة وفاس.

- منع جميع أشكال التجمعات.

- إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهى بعد الساعة العاشرة مساء.

- إغلاق المطاعم بعد الساعة 11 مساء.

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- إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية.

- إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، فضلا عن ملاعب القرب.

- تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومى إلى 50%.

2- التدابير المقررة على مستوى الأحياء السكنية التى تشهد تفشيا عاليا للوباء فى كلتا المدينتين:

- إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية.

- إخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

- إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهى والمطاعم من الساعة 8 مساء.

- إغلاق أسواق القرب من الساعة الرابعة مساء.

- إغلاق الحمامات ومحلات التجميل.

ودعت الحكومة المواطنين إلى التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها بكل التزام ومسؤولية، فى الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.