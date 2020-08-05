شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بتحطم طائرة شحن عسكرية كينية جنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحطمت طائرة شحن عسكرية كينية اليوم بإقليم جوبا السفلى جنوبى الصومال، وذكرت مصادر صومالية أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الطائرة وإصابة اثنين من طاقمها.

وأشارت إلى أن الطائرة تحطمت لحظة إقلاعها من مطار مدينة طوبلى قرب الحدود الكينية جراء عطل أصاب محركها، واحترقت بالكامل قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.

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وكانت الطائرة قد حطت قبل ساعتين من تحطمها، وهى تحمل إمدادات عسكرية للقوات الكينية الموجودة بالإقليم، ضمن قوات حفظ السلام الأممية.