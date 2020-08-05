شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأردنية تشتبك مع محتجين حاولوا اقتحام نقابة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية فى الأردن، إن قوات الأمن الأردنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا يرشقونها بالحجارة أنحت عليهم باللائمة فى تعطيل الخدمات العامة أثناء مظاهرات احتجاج تطالب بالإفراج عن زعماء نقابة المعلمين التى تديرها المعارضة.

وقال مصدر بالحكومة، إن 7 من أفراد قوات الأمن أصيبوا فى الاحتجاج الذى وقع فى مدينة الكرك فى جنوب الأردن مع اندلاع العنف لأول مرة فى خضم أزمة تتصاعد بين السلطات ونقابة المعلمين التى أصبحت مصدرا رئيسيا للمعارضة.

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وأغلقت الحكومة يوم 25 يوليو مكاتب النقابة القوية التى تضم 100 ألف عضو وأوقفت أنشطتها لعامين، ووجهت النيابة العامة لزعماء النقابة المحتجزين تهم التحريض وارتكاب مخالفات مالية وإدارية وهى تهم تقول النقابة إنها تفتقر إلى أى أساس.

وشهدت مدن إربد والكرك وجرش والطفيلة احتجاجات ليلية متفرقة فى الأيام القليلة الماضية خرج خلالها مئات من نشطاء المعارضة إلى الشوارع مطالبين الحكومة بالاستقالة ووضع حد للفساد والإفراج عن أعضاء النقابة المعتقلين.