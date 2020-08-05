شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في لبنان: لا إصابات بين المواطنين بانفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، عدم وجود إصابات بين المواطنين جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، وقدّمت العزاء إلى عائلات الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، إلى 70 قتيلاً، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

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وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي”.

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن “الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية”، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات، مضيفاً: “يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات”.