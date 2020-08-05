الإمارات تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص عزائهما للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وهزّ العاصمة.

وأكد سموهما تضامن دولة الإمارات، ووقوفها مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

وغرد صاحب السمو، نائب رئيس الدولة، على «تويتر»: «تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة، اللهم ارحم من انتقلوا إليك، اللهم الطف بأهلها، اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان»

وغرد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي على «تويتر»: «نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، ونؤكد تضامننا معه.. ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم.. اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه».

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر «تويتر»، عن تضامنه وتعازيه للشعب اللبناني، إثر الانفجار الذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى، وعلق سموه قائلاً: «نسأل الله تعالى أن يحفظ لبنان وأهله، ونرفع صادق العزاء والمواساة لكل من فقد عزيزاً، راجين عاجل الشفاء للجرحى والمصابين».

وقدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى الشعب اللبناني الشقيق في ضحايا الانفجار. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تعاطفها وتضامنها ووقوفها إلى جانب لبنان في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.كما أعرب د. أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر»، عن تضامنه مع الشعب اللبناني، قائلاً: «قلوبنا مع بيروت وأهلها، دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين، وأن يخفف مصابهم، ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام».