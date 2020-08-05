بيروت منكوبة.. وتستغيث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اهتزت العاصمة اللبنانية، أمس الثلاثاء، على وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، تسبب في سقوط أكثر من 75 قتيلاً، وأكثر من 3600 جريح حتى منتصف ليلة أمس، ومخلفاً أضراراً مادية كبيرة، أعلنت على أثرها بيروت «مدينة منكوبة»، وشوهدت سحب دخان ضخمه تتصاعد في السماء بكثافة عقب الحادث الذي تضاربت بشأنه التصريحات، فبينما أرجعته مصادر إلى انفجار مستودع للمفرقعات النارية، أشارت مصادر أمنية إلى أنه قد يكون ناتجاً عن مواد شديدة الانفجار.



أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء حداداً وطنياً عقب الانفجار الذي خلّف دماراً غير مسبوق في أرجاء العاصمة، كما خلف أضراراً جسيمة في قصر بعبدا الرئاسي، وسمع صداه في قبرص، وتأكدت إصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه، بينما تاكدت وفاة أمين عام حزب «الكتائب» جراء الانفجار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل العشرات واصابة الآلاف في الانفجار المروع. وأعلن عن استدعاء كامل الكادر الطبي لمستشفيات بيروت التي شهدت وضعاً كارثياً، بعدما اكتظت بمئات المصابين. وأعلن مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت عجزه عن استقبال الجرحى، بعدما لحقت به أضرار جسيمة. كما تعرض مبنى السفارة الروسية إلى أضرار، وأصيب أحد الموظفين بداخلها.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على مستودع للمفرقعات. ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو نوعية المفرقعات التي كانت بالمستودع.

وتحدثت معلومات أولية عن انفجار ناجم عن مادة «تي. أن تي» شديدة الانفجار قدمت إلى المرفأ قبل أيام. وكان المرفأ مقفلاً خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب فيروس كوورنا، وأمس فقط عاد إلى العمل.

وأكدت وسائل إعلامية أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ما أدى إلى احتراقه، متسبباً في سقوط مئات الجرحى والمصابين. كما أن هناك أضراراً كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي تسبب في أضرار بزجاج المباني في غالبية أنحاء العاصمة.

وألغى وزير الداخلية اللبناني قرار الإقفال العام ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا لمواكبة تداعيات الانفجار، في وقت عكفت قوات الأمن والجيش اللبنانيين على إبعاد الأشخاص الذين توافدوا على الميناء، تحسباً من حدوث انفجارات أخرى في المكان. وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية إلى المرفأ، ومنع الصحفيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور. وشاركت طائرات مروحية في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار.

وتردّد دوي الانفجار في أنحاء العاصمة، وصولاً إلى مناطق بعيدة عنها.

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كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار.

وأعلن محافظ بيروت العاصمة اللبنانية «مدينة منكوبة»، مشدداً خلال حديثه لوسائل إعلامية على أن «حجم الأضرار هائل» وأن ما حدث غير مسبوق في لبنان.

وأكدت شاهدة عيان أنها رأت دخاناً رمادياً كثيفاً بتصاعد بالقرب من منطقة الميناء ثم سمعت دوي انفجار، وشاهدت ألسنة من النيران والدخان الأسود. وأضافت: «كل نوافذ منطقة وسط المدينة تحطمت وهناك جرحى يسيرون بالشوارع. إنها فوضى عارمة».



وشوهد عشرات الجرحى يصلون إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية شرقي بيروت بينهم أطفال. وكان عدد كبير منهم مغطى بالدماء. ووصفت امرأة في وسط العاصمة الحادث قائلة: «شعرت بما يشبه هزة أرضية، ثم دوي الانفجار. شعرت بانه أقوى من انفجار العام 2005 الذي قتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري».

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني حالة الاستنفار بعد انفجار بيروت ودفع بـ 30 فريقًا من المسعفين لعلاج المصابين.

كما دفع الجيش بتعزيرات عقب الحادث، وشاركت سيارات عسكرية في نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة.



وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن ما حصل في المرفأ هو انفجار مفرقعات نارية، وهناك عدد كبير من الإصابات، موعزاً لكل المستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

ووصف مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إرجاع سبب انفجار بيروت، إلى المفرقعات بـ«المثير للسخرية»، وذلك خلال زياته إلى موقع الانفجار. وقال اللواء عباس إبراهيم في تصريحات إعلامية: «لا يمكن استباق التحقيقات والقول بأن هناك عملاً إرهابياً». وأضاف: كلمة مفرقعات تثير السخرية، هناك مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات.

ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون القوات المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن، وأمر بتأمين الإيواء للعائلات المتضررة من انفجار بيروت. ودعا عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ في قصر بعبدا لبحث الحادث.

ويأتي الانفجار قبيل صدور الحكم، الجمعة، في اغتيــال رفيــق الحـــريري رئيس وزراء لبنان في 2005.