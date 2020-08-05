أمريكا تتابع التداعيات عن كثب وفرنسا تبدأ إرسال المساعدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب قادة ورؤساء حكومات ومنظمات دولية مساندتهم للحكومة والشعب اللبناني في مواجهة التداعيات الناجمة عن التفجير المروع الذي ضرب ميناء بيروت. وعبرت الإدارة الأمريكية عن بالغ قلقها إزاء «الخسائر المحتملة في الأرواح» الناجمة عن الانفجار المزدوج في العاصمة اللبنانية بيروت. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تقارير انفجار بيروت، وقدم أعمق التعازي لجميع المتضررين، مؤكداً استعداد واشنطن «لتقديم كل مساعدة ممكنة».



واشنطن تنسق الجهود



وحول ما إذا كانت «الخارجية» على علم بأسباب وقوع الانفجار، قال إن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية اللبنانية لتحديد ما إذا كان أي مواطن أمريكي قد أصيب جراء الانفجار. وشجع المتحدث بقوة المواطنين الأمريكيين الموجودين في المناطق المتضررة على مراقبة الأخبار المحلية واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية ومتابعة تطبيقات وزارة الخارجية الأمريكية، للحصول على آخر التحديثات.



تحذيرات للأمريكيين في بيروت



كما حث المواطنين الأمريكيين الذين هم بأمان على الاتصال بأحبائهم مباشرة أو تحديث وضعهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى تجنب المناطق المتضررة والبقاء في أماكنهم، واتباع توجيهات السلطات المحلية. بدوره، أكد مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاجون «يراقب التطورات ولكن ليس لدينا ما نقدمه بخصوص سبب الانفجار أو آثاره»، في حين أعربت القيادة الأمريكية الوسطى عن قلقها البالغ «من الخسائر المحتملة في الأرواح بسبب مثل هذا الانفجار الهائل». كذلك، قالت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا: «شاهدت التفجير المريع في مرفأ بيروت ونتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم».

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ماكرون: قدراتنا بتصرف لبنان



وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صفحته في تويتر، «أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا في بيروت وخلّف أضرارٍاً جسيمة. إن فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائماً. هناك مساعدات وإسعافات فرنسية يتمّ الآن نقلها إلى لبنان. وذكرت التقارير أن الرئيس اللبناني ميشال عون تلقى اتصالاً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد وضع إمكانات بلاده بتصرف لبنان.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن فرنسا تقف «إلى جانب لبنان» ومستعدة لتقديم المساعدة إليه بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن قتلى ومئات الجرحى. وكتب لودريان على تويتر «فرنسا واقفة وستقف دائماً إلى جانب لبنان واللبنانيين. إنها مستعدة لتقديم مساعدتها وفق الحاجات التي ستعبر عنها السلطات اللبنانية».

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب في تغريدة على حساب الوزارة بموقع تويتر: «مواساتي وصلواتي لجميع المتضررين من الانفجار المدمر في بيروت». وأضاف راب: «بريطانيا تقف متضامنة مع شعب لبنان، ومستعدة لتقديم المساعدة والدعم اللازمين، بما في ذلك للرعايا البريطانيين المتأثرين بالانفجار».



بوتين يبعث التعازي



كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية للرئيس اللبناني ميشال عون بضحايا انفجار مرفأ بيروت. وجاء في برقية التعزية التي نشر نصها المكتب الصحفي للكرملين، أن «روسيا تشاطر الشعب اللبناني حزنه. وأرجو نقل كلمات المواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا الشفاء العاجل لجميع المصابين».

وعرض الاتحاد الأوروبي على لبنان تقديم المساعدة بعد الانفجار الضخم الذي هز بيروت، لا سيما أن حجم الأضرار المادية بالغ جداً ومهول، وينذر بكارثة حقيقية ستتكشف في الساعات القادمة، في حين وصف منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان انفجار بيروت بأنه مأساة مروّعة.



قلق حيال العواقب



وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.