موقع أمريكي: الانفجار أشبه بـ«نهاية العالم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف موقع «ديلي بيست» الأمريكي، الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية، بيروت، أمس الثلاثاء، بأنه أشبه بأهوال نهاية العالم، بعدما تسبب في دمار هائل، وانتشار سحابة أشبه ب«المشروم».

وتسبب الانفجار بحسب، تقرير للموقع الأمريكي في تدمير مبانٍ كاملة، مخلفاً عدداً غير محدد من القتلى ومئات المصابين.

واستطرد «ديلي بيست»: «كشفت لقطات للانفجار عموداً كبيراً من اللهب الأحمر الداكن والدخان قبل أن يتسبب الانفجار الهائل في انتشار سحابة أشبه بالمشروم». وتسببت موجات الاصطدام القوية في تحطيم النوافذ، وانهيار الأسقف والشرفات.

ونقل الموقع عن شاهدة عيان تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وكانت قريبة من موقع الانفجار، قولها: «رأيت جثثاً متناثرة؛ من جرّاء الانفجار». وتابعت: «شاهدت دخاناً داكناً؛ بفعل الحريق ثم وقع انفجار هائل؛ أسقط الجميع على الأرض، ولم ينهض العديد من الناس». وقال مراسل «سي إن إن» في بيروت، بن ودمان: «مدينة بيروت في حالة من الذعر والصدمة. طارت النوافذ من المباني مسافة تصل إلى 6 أميال».

ولفت «ديلي بيست» إلى أن الانفجار يأتي قبل النطق بالحكم يوم الجمعة المقبل في المحاكمة طويلة الأمد بشأن اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي قُتل قبل 15 عاماً في تفجير سيارة مفخخة. ويُحاكم المتهمون، التابعون لميليشيات «حزب الله» المدعوم من إيران، غيابياً.

وسرد التقرير المعاناة التي تعيش فيها العاصمة اللبنانية التي تشهد احتجاجات صاخبة ضد الفساد والأزمة الاقتصادية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر من عام 2019.