شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يكتسي بألوان علم لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الحساب الرسمي ل«برج خليفة»؛ أطول قمة في العالم، عبر «تويتر»، صورة يظهر فيها البرج يكتسي بألوان علم لبنان؛ تضامناً مع ضحايا الانفجار، وعلق «تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة.. اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان».

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