شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت باكياً: ما حدث أشبه بهيروشيما وناجازاكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذرف محافظ بيروت، مروان عبود، الدموع، وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هزَّ العاصمة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء.
وقال عبود، في تصريح خاص لـ«سكاي نيوز عربية»، إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.
وأضاف: «كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه»، مشيراً إلى أن الانفجار «يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي».
وتابع: «ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية.. هذه مصيبة على لبنان». وخلال قوله «ما يحصل للشعب اللبناني كثير»، ذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر. وختم حديثه بالقول: «أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء».
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بيروت باكياً: ما حدث أشبه بهيروشيما وناجازاكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.