دياب: ما حصل لن يمر من دون حساب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، على أن الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، لن يمر من دون حساب، مشدداً على أن «المسؤولين عن هذه الكارثة سيدفعون الثمن». وأضاف دياب: إن الانفجار وقع في مستودعات في مرفأ بيروت، مشدداً على أنه «سنعلن حقائق عن هذا المستودع الخطر الموجود منذ 6 أعوام وتحديداً منذ عام 2014».



طاقة زلزالية تعادل 4.5 ريختر



أكد مرصد الزلازل الأردني، أمس الثلاثاء، أن الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفاً مئات القتلى والجرحى، كان بطاقة زلزالية تعادل 4.5 درجة على مقياس ريختر. وأوضح رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي في تصريح صحفي، إن محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08، واصفاً الطاقة المتحررة من التفجير الضخم بأنها «قوية جداً».