شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الكويتي يقدم طلباً لسحب الثقة من وزير المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قدم عشرة نواب في مجلس الأمة الكويتي، خلال جلسة المجلس، أمس الثلاثاء، طلباً لطرح الثقة بوزير المالية، براك الشيتان، على خلفية استجوابه من النائب رياض العدساني، فيما توسعت قضية غسل أموال مشاهير السوشيال ميديا، لتشمل عشرة متهمين جدد.
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم
إن الاستجواب كان راقياً، وانتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، ووفقاً للإجراءات اللائحية تم تحديد يوم الأربعاء 12 الجاري، للتصويت على الطلب.
وكان المجلس ناقش الاستجواب بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
تأجيل استجواب وزير الداخلية
وفي السياق، طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنس الصالح، من مجلس الأمة، أمس، تأجيل مناقشة استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري، لمدة أسبوعين، وفق اللائحة، كما قدم طلب استيضاح للنائب المستجوب.
من جهة أخرى، توسعت قضية غسل أموال مشاهير السوشيال ميديا، لتشمل عشرة متهمين جدد، إضافة إلى المتهمين العشرة السابقين الذين أصدر النائب العام المستشار، ضرار العسعوسي ،قراراً بالتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر.
وبدأت النيابة ، أمس ، فتح ملفات المتهمين الجدد الذين تسلمت بلاغات ضدهم بتهم غسل أموال، وتضخم أموالهم،لإصدار قرار بالتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء.
وقالت مصادر أمنية ل«الخليج»، إن القضية قد تضم عدداً آخر من المتهمين داخل، وخارج البلاد، بعد أن كشفت التحريات وجود رابط بينهم، وبين آخرين في دولة خليجية، موضحة أن هناك تخوفاً من استخدام تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية، مؤكدة إن التهم المنسوبة إليهم ربما لا تكون غسل الأموال فقط، ولكن الارتباط بجهات خارجية من شأنها الإضرار بمصالح البلاد العليا، بعد تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية في الكويت، ودول مجلس التعاون في هذا الصدد.
وكان الخيط الأول للقضية كُشف من خلال مزادات لمركبات، وساعات ثمينة تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباع بمبالغ كبيرة، ما دعا جهاز أمن الدولة إلى تتبع هذه المزادات، وقادت التحريات إلى أنها لا تعدو سوى واجهة لغسل أموال.
«بوتيكات» تدخل دائرة الشبهات
وكشفت التحريات عن دخول شركة «بوتيكات» التي تأسست عام 2015 دائرة الشبهات، بعد تضخم رصيدها من 205 ملايين دولار، إلى 500 مليون دولار في 7 أشهر. وسارع عدد من المشاهير للإعلان، عبر حساباتهم الشخصية، انسحابهم من الشركة ، وأصدرت الشركة بياناً ، أعربت فيه عن استعدادها التام للتعاون مع النيابة والقضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة، وذكرت أنها تعمل منذ خمس سنوات في العلن، وبكل شفافية، ووضوح، وتفخر بوضعها في الكويت على خريطة التجارة الإلكترونية، بإدارة كويتية 100%، وقامت ببناء فريق عمل يصل إلى 1000 موظف، وأكثر من 1500مورد.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الكويتي يقدم طلباً لسحب الثقة من وزير المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.