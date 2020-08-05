حريق هائل في مطار مصراتة.. و«الوفاق» تعبث بمقدرات ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت صالة المغادرة بمطار مصراتة غربي البلاد، مساء أمس الأول الاثنين لحريق كبير قضى على معظمها، في حين أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، إعادة 330 مهاجراً إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر المتوسط.

وترددت أنباء عن نشوب الحريق بفعل فاعل لرغبة أهالي مصراتة في إيقاف المطار عن العمل بسبب تفشي وباء كورونا بشكل كبير بالمدينة خلال اليومين الماضيين بفعل حركة المسافرين الأتراك والمرتزقة من وإلى مطارات مصراتة.

ووفقاً لوسائل إعلامية محلية، ذكر متحدث باسم المطار أن الصالة احترقت بالكامل ولم تتمكن الجهات المختصة من السيطرة على الحريق، ما تسبب في امتداده لكل الأقسام واحتراقها كاملة ليخرج المطار بذلك من الخدمة.

وتسرب مستند من جانب مسؤولي حكومة الوفاق ونشرته وسائل الإعلام الليبية تضمن رسالة رسمية أرسلها أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لرئيس المجلس، السراج، في 26 يوليو الماضي، أي قبل الحريق بتسعة أيام، يطلب فيه تعديل عقد صيانة صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والمتعاقد عليه مع شركة الجمل للمقاولات العامة، عقد رقم 2018/8، بقيمة إجمالية قدرها 7,8 مليون دينار وتحويله إلى عقد بقيمة 57 مليون دينار للقاعة نفسها.

وأضافت الرسالة، التي كتبها معيتيق، أنه نظراً لأهمية المشروع واحتياجات المطار لأعمال تنفيذ محطة ركاب متكاملة بدلاً عن أعمال الصيانة، «نرى أن يتم إصدار قرار من المجلس الرئاسي يوافق فيه لوزارة المواصلات على إبرام ملحق عقد لعقد مشروع صيانة صالة الركاب بمطار مصراتة»، إلا أن السراج لم يوافق على إصدار القرار.

ويقول حمد إبراهيم المالكي العضو السابق بلجنة رعاية أسر الشهداء بليبيا ل «العربية.نت» إن هذا المستند المسرب يؤكد أن حكومة الوفاق تعبث بمقدرات الشعب الليبي لحسابها وحساب قياداتها.

وأوضح أن الشركة المنفذة، شركة الجمل، يمتلكها علي الدبيبة، وهو أحد كبار رجال الأعمال في مصراتة، وارتبط اسمه بفضائح ومخالفات مالية وصدر بحقه مذكرة إيقاف من الإنتربول الدولي، وهو وثيق الصلة مع معيتيق.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إعادة 330 مهاجراً إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر المتوسط، خلال الفترة من 27 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أنها أعادت 9225 مهاجراً إلى ليبيا في العام 2019، مع فقدان 992 آخرين، ووفاة 270 مهاجراً.

أما في العام الجاري، فجرت إعادة 6848 مهاجراً، منهم 279 امرأة، فيما توفي 115 مهاجراً وفقد الاتصال ب 180 . (وكالات)