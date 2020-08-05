نتنياهو يرهن تنفيذ خطة «الضم» بموافقة البيت الأبيض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، في اجتماع مع حزبه «الليكود» إن مسالة «الضم» لم تعد قراراً «إسرائيلياً»، وهو ما أكده مسؤول أمريكي لقناة عبرية، أمس الثلاثاء، في وقت واصلت فيه سلطات الاحتلال تسمين المستوطنات وهدم المنشآت، وشن المزيد من عمليات الدهم والاعتقالات، فيما أصدرت قوات الاحتلال قراراً بالإفراج المشروط عن محافظ القدس المحتلة.

في الاثناء، قال مسؤول أمريكي إن «الكرة بقضية الضم باتت بيد الأمريكيين» وإن الإدارة الأمريكية ماضية في خطة ترامب، مؤكداً «في هذه المرحلة، ما من قرار نهائي بشأن الخطوات القادمة لخطة ترامب». وكان رئيس الوزراء «الإسرائيلي» ذكر في اجتماع مغلق لحزب الليكود أن خطة الضم لم يتم إسقاطها، لكن القضية باتت في واشنطن، وأن الدعم من البيت الأبيض ضروري لتنفيذ الضم.

وتقدر السلطة الفلسطينية أن مصير الخطة سيتقرر الشهر المقبل، وأنه إذا لم يتم تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر، فسوف تتقلص فرصة تعزيزها، بسبب قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

من جانب آخر، أقرت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 327 دونماً من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم، لإنشاء 224 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة «إيبي هناحل» المقامة على أراضي المواطنين شرق قرية كيسان حسب مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

وفي ذات السياق، أضرم مستوطنون النار في سيارتين تعود ملكيتهما لفلسطينيين من قرية فرعتا قضاء نابلس، حيث هاجم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية «حفات جلعاد» المحاذية للقرية وأضرموا النار في المركبتين وخطوا شعارات عنصرية تحمل شعار «تدفيع الثمن» قبل انسحابهم من القرية.

وأخطرت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بوقف العمل في منشآت، وحظائر أغنام، بمنطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم 4 مساكن في قرية شعب البطم شرق يطا جنوب الخليل لتوسيع مستوطنة «أفيجال» المحاذية للقرية، وأن المساكن تؤوي ما يقارب 20 فرداً سيصبحون في العراء، حسب منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور.

وهدمت سلطات الاحتلال «الإسرائيلية» وصادرت 30 مبنى، في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال الأسبوعين الأخيرين، من شهر تموز/يوليو الماضي، بحسب ما قالت الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» في تقرير: «تم هدم أو مصادرة 30 مبنى يملكها فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية». وأضاف أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير وإلحاق الأضرار بنحو 160 شخصاً.

من جانب آخر، قررت محكمة الاحتلال، أمس الأربعاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث المعتقل منذ 19 تموز الماضي، ومدير المخابرات جهاد الفقيه، بشرط عدم التواصل بينهما. وكانت مخابرات الاحتلال وشرطته داهمت منزل المحافظ غيث، في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته وجاء الإفراج عن المعتقلين بشرط عدم التواصل بينهما، وهذه هي المرة ال17 التي يعتقل فيها محافظ القدس منذ تعيينه بالمنصب.