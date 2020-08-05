الإمارات ترحب مجدداً بعودة حاملي الإقامات السارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة ترحيبها مجدداً بعودة جميع المقيمين من حاملي الإقامات السارية الموجودين بالخارج مع التقيد بقرار الدولة الصادر حول الفحص المسبق لكورونا (كوفيد-19) قبل الدخول إلى الدولة.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التوسع في اعتماد نتائج الفحوص الطبية لكورونا المستجد (كوفيد-19) لتشمل كافة المختبرات المعتمدة من قبل الحكومات في دول العالم.

وأكدت «الطوارئ والأزمات» و«الهوية والجنسية» أنه يجب على جميع المسافرين القادمين من كافة دول العالم التسجيل في موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والتواصل مع المراكز الصحية المعتمدة لدى دولهم لإتمام عملية الفحص بمدة لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ الفحص، وإبراز نتيجة فحص سلبية لشركات الطيران وذلك لضمان المحافظة على صحة وسلامة جميع المسافرين القادمين إلى الدولة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت ضرورة تسهيل إجراءات سفر مقيمي الدولة من الخارج لأغراض لمّ شمل الأسر في ظل الظروف الراهنة، كما أشارت الدولة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم وضعها فور وصولهم للدولة، بدءاً من تعبئة النموذج الصحي وإجراء الفحص اللازم وتحميل تطبيق الحصن لكافة المسافرين وكافة الإجراءات الأخرى التي أعلن عنها مسبقاً.

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 29,398 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61,352 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55,090.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

(وام )