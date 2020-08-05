«وول ستريت» تترقب التحفيز .. والتكنولوجيا تواصل دعم «ناسداك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، وفي ظل ذلك، انخفضت الأسواق الأوروبية، بعد أن ألقت نتائج ضعيفة من دياجيو وباير بظلالها على قفزة في أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وفيما تجاهلت الأسواق الآسيوية التوتر الصيني الأمريكي، لتحقق ارتفاعات بمتوسط 1.5%، مقتدية بمكاسب «وول ستريت» في تداولات الاثنين، استقرت المؤشرات الأمريكية مع ترقب المستثمرين للتقدم في خطة التحفيز المالي الأمريكي الجديد.

في بورصة نيويورك، غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، مع استمرار محادثات صفقة التحفيز الإضافية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنها أجرت مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ «تشاك شومر» ورئيس موظفي البيت الأبيض «مارك ميدوز» مناقشات «مثمرة»، لكنها أضافت أن هناك العديد من القضايا التي لا تزال معلقة.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.5%، كما زاد «ستاندرد أند بورز» 0.21%، بينما نجح «ناسداك» في الحفاظ على مكاسبه القياسية التي حققها في تداولات الاثنين ليرتفع 0.3% إلى 10934 نقطة بدعم من استمرار انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا بقيادة «أبل» و»أمازون»

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء بعد أن ألقت نتائج ضعيفة من دياجيو وباير بظلالها على قفزة في أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وقفز سهم بي.بي العملاقة للطاقة 5.8% بعد أن خفضت توزيعات الأرباح في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وأعلنت عن خسارة قياسية 6.7 مليار دولار في الربع الثاني من السنة وسط تضرر الطلب على الوقود من جراء أزمة فيروس كورونا.

وخلال التداولات، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2%، لكن مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو زاد 0.5%.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، أمس الثلاثاء في ظل تعزز معنويات المستثمرين بعد موجة صعود للأسواق الأمريكية بقيادة شركات التكنولوجيا الليلة الماضية، في حين استفاد المصدرون من تراجع في قيمة الين.وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.7% أعلى إقفال له منذ 28 يوليو/تموز.

(رويترز)