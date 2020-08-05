«بنيامين».. رواية تسافر في دهاليز التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

ينسج الكاتب السعودي إبراهيم عباس في روايته «بنيامين»، الصادرة عن «سيبويه» للنشر والتوزيع، تفاصيل سرد مختلف؛ يذهب بعيداً في عمق التاريخ باحثاً عن جذور الأزمات الإنسانية التي جعلت الطغيان يسيطر على البشر؛ حيث تبدأ تفاصيل الحكاية مع انهيار مملكة سليمان، قبل ثلاثة آلاف عام، واستماتة حراس هيكله للسيطرة على البشر، فاشتعلت معركة تقودها الخرافة والسياسة والأطماع؛ وقودها التطرف والذهب والدم، فهي تفاصيل ملحمة تعكس تاريخ الصراع بين العلم والاستبداد.

و«بنيامين» تستكمل روايتين سابقتين للمؤلف: «حوجن»، و«هناك»، وتحمل إجابات للأسئلة التي تفجرت في العملين، ويتعرف القارئ إلى مصير أبطالهما، وتعانق الرواية أيضاً الواقع العربي الراهن بعد سفر طويل في دهاليز التاريخ، وتقدم إضاءات كثيفة حول الحياة الاجتماعية والسياسية للعرب، فالهم الذي حمله بطل الرواية بنيامين هو إحلال السلام في كل الأرض وسيادة قيم الخير والجمال والطمأنينة.ولعل أكثر ما يميز الرواية هو أسلوبها السردي، وقوة الخيال الذي لا يصادم الواقع، حيث نجح المؤلف في صناعة شخوص واقعيين يرسخون في أذهان القراء، وجاءت لغة الرواية سلسة، كما نجح عباس عبر قوة الوصف في صناعة الصور المشهدية، وهذا التوظيف استطاع أن يمرر الحمولة التاريخية والسياسية التي حفلت بها أحداث الرواية.وجدت الرواية صدى كبيراً بين القراء فأشاد الكثيرون بلغتها الراقية وقوة الخيال وذلك التجوال بين الماضي والحاضر.. يعلق أحد القراء على شخصية بنيامين وبراعة الكاتب في صناعتها وتوظيفها داخل السرد ومتون الحكايات، فيقول: «لقد أبدع الكاتب في خلق الشخصية الرئيسية في العمل، في «بنيامين» هو بمثابة قيمة أكثر منه شخص، يرمز إلى الخير والحب والسلام، فكان حضوره طاغياً في حكايات الرواية»، فيما تتوقف إحدى القارئات عند ثقافة المؤلف فتقول: «الأمر الذي جعل الرواية ناجحة هو تمتع إبراهيم عباس بحجم معلومات تاريخية مهولة، استطاع عبر هذا الثراء المعرفي أن يجعلنا نتوه أحياناً في التمييز بين ما هو تاريخي وما هو راهن، فكأنما أراد أن يقول إن ما هو سائد اليوم في العالم من أنانية وقمع، جذوره موجودة في الماضي، ولم يتوقف لأن الإنسان بطمعه يخلق الصراعات عبر التاريخ».

ويرى قارئ أن المؤلف استطاع عبر حيل سردية مميزة أن يتفادى الوقوع في فخ السياسة، ويقول: «الرواية من أجمل الكتب العربية التي طالعتها، فروح المغامرة تشد القارئ منذ أول صفحة إلى آخر كلمة، وكل الأحداث مكتوبة بعناية، وبترتيب منطقي، والحمولة السياسية فيها لم تقلل من الاستمتاع، وذلك لقوة الخيال عند المؤلف، الذي نجح في أن يصنع من أحداث وشخصيات حقيقية عملاً خيالياً بامتياز»، فيما يصف قارئ العمل بالعبقري، ويقول: «ذكاء كبير للكاتب في صناعة الأحداث، وحتى أسماء الشخصيات والأحداث، وهذا يدل على دراسة مستفيضة قام بها المؤلف لنقل تجربة خيالية ثرية ومثيرة وليست عبثية فهي تحمل رؤية وفلسفة وتحفل بالمعنى»، فيما يرى قارئ آخر أن توظيف اللغة بين العامية والفصحى كان من أسرار نجاح العمل، ويقول: «اعترض الكثيرون على اللهجة المحلية داخل السرد؛ غير أن ذلك يعتبر من أسباب نجاح الرواية»وعلى الرغم من ذلك، فقد حمل بعض القراء على الرواية من ناحية استغراقها في الوصف، ورأوا أن الحوار بين الشخصيات جاء في بعض الأحيان مفتعلاً.