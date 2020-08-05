السينما المصرية تسير على طريق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصبحت السينما المصرية في الفترة الأخيرة على أعتاب مرحلة جديدة، بعد أن اتجه القائمون عليها إلى الإنتاج الضخم، ما أدى إلى تغييرات كبيرة في الشكل والمضمون، وتحقيق إيرادات تاريخية، بجانب ذلك أصبحت هناك أفلام تعرض في دور العرض العالمية.

بجانب ذلك، استطاعت الأفلام المستقلة، خلال الفترة الأخيرة، اقتحام السوق العالمية بالمشاركة في المهرجانات الكبرى، ومنها «يوم الدين»، الذي شارك في 2018 في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان»، وفيلم «أخضر يابس» الذي شارك في مهرجان «لوكارنو»، ومؤخراً شارك فيلم «بعلم الوصول» في مسابقة «اكتشافات» بمهرجان تورنتو، ما جعل البعض يؤكد أن السينما المصرية قادرة على أن تصل إلى العالمية، فهل تستطيع السينما المصرية تحقيق ذلك؟ هذا ما نجيب عنه في التحقيق التالي.

هشام صقر، مخرج «بعلم الوصول»، قال: ما تشهده السينما المصرية إيجابي جداً، كل تجربة تساعد ما يليها من تجارب بما يؤدي إلى استمرار المشاركة بالمهرجانات الكبرى. وفي العام الماضي، شارك بعض صناع السينما الأمريكية في ملتقى «أيام القاهرة لصناعة السينما»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي؛ حيث أجمعوا على أن مصر لديها فرص كبيرة للتواجد في الأسواق العالمية.





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متطلبات النجاح



تقول الممثلة ياسمين رئيس «من أبطال فيلم لص بغداد»: الفيلم يستحق فعلياً أن يعرض بالخارج، وأعتقد أنه حان الوقت لأن ننافس على ساحة السينما العالمية، فقد كانت تجربة ممتعة وجيدة ورائعة، وهذا ظهر من خلال جودة العمل والتناغم بين الممثلين، ومن خلال تقديم قصة جيدة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، كل ذلك نحتاج إليه في العديد من الأفلام حتى يكون لدينا تواجد على الساحة العالمية.

ويقول المؤلف محمد عبد المعطي، سيناريست فيلم «الفلوس»: الفيلم مصنوع بجودة عالية للغاية، وبمواصفات عالمية ولا يقل عن الأفلام الأمريكية، والجمهور شاهد ذلك بنفسه من حيث الصورة والصوت والأحداث والتصوير، كما تمت الاستعانة بفريق العمل الذي نفذ مشاهد الأكشن في المسلسل الشهير

«Game of Thrones»، خلال مشاهد «الأكشن» التي تم تصويرها في بيروت، كما أن فكرة الفيلم الرئيسية متعارف عليها في هوليوود، لكنها جديدة في الوطن العربي، ولم يتطرق إليها أحد من قبل، سواء من حيث الشكل أو الجودة، فقد قدمنا فيلمنا لا يقل عن الأفلام العالمية، ويستحق بالفعل العرض بالخارج.



الازدهار والانتشار



يؤكد المخرج محمد فاضل، أن عرض الأفلام المصرية بالخارج يعود على السينما المصرية بالازدهار والانتشار الخارجي، لكن الوصول إلى العالمية يحتاج إنتاجاً قوياً وسيناريوهات مختلفة تجد من يتحمس لإنتاجها، وموزعين يستطيعون أن يعرضوا الأفلام المصرية في دور العرض العالمية حتى تصل للجمهور العالمي.

أما عن النقد الفني فتقول الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي: لدينا فنانون مجتهدون وطموحون، وعرض فيلم مصري خارج حدود مصر والدول العربية خطوة جيدة جداً؛ حيث تعمل على تعريف جمهور جديد بالسينما المصرية وتحقيق مزيد من الانتشار لها، لكنها ليست خطوة نحو وصول السينما المصرية للعالمية؛ حيث إن للعالمية شروطاً أخرى، أهمها أن يكون هناك موزع سينمائي متحمس للسينما المصرية ويعمل على عرض الأفلام المصرية عالمياً، ويكون لها جمهور في العالم كله مثل السينما الأمريكية.

وتقول الناقدة ماجدة خير الله: خروج أي فيلم مصري للعرض خارج حدود مصر والدول العربية بالتأكيد خطوة جيدة جداً، ومهمة لصالح صناعة السينما، ووصول السينما المصرية إلى العالمية والعرض في المحافل الدولية يتعلق بطموح وأهداف العاملين على السينما في مصر، فيجب أن يفكروا بجانب توقيت العرض والإيرادات الحلم للوصول إلى العالمية والسعي إليه، فالمخرج الراحل يوسف شاهين، كان يملك هذا الحلم وسعى إليه كثيراً، ووصل إليه بالفعل، فيجب ألاّ يقتصر الطموح على الإيرادات، ولدينا الإمكانيات التي تؤهلنا فعلاً لذلك.