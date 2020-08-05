جوتيريس يحذر من تأثيرات الإغلاق على طلاب المدارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الثلاثاء، من أن العالم يواجه «كارثة تمتد لأجيال» بسبب إغلاق المدارس ضمن إجراءات الإغلاق للوقاية من تفشي فيروس كورونا. وقال: إن إعادة التلاميذ بأمان إلى مدارسهم يجب أن يكون «أولوية قصوى».

وقال جوتيريس: إن المدارس كانت مغلقة في نحو 160 دولة حتى منتصف يوليو / تموز، وهو ما يؤثر في أكثر من مليار تلميذ، في حين يتخلف 40 مليون طفل عن دور الحضانة. وقال في تصريحات مصورة: إن ذلك يأتي إضافة إلى 250 مليون طفل خارج نظام التعليم من قبل الجائحة، وترك نحو ربع طلاب المدارس الثانوية في الدول النامية بعد حصولهم فقط على مهارات أساسية.

تحدث جوتيريس أثناء إطلاقه حملة للأمم المتحدة بعنوان «أنقذوا مستقبلنا»، قائلاً: «الآن نحن نواجه كارثة تمتد لأجيال يمكن أن تهدر إمكانات بشرية لا توصف، وتقوض عقوداً من التقدم، وتزيد التمييز القائم». وأضاف: «فور السيطرة على الانتقال المحلي لعدوى كوفيد-19، يتعين أن تكون إعادة التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التعليمية بأكبر قدر ممكن من الأمان هي الأولوية القصوى».

وفي جنيف، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: إن فريق المنظمة في الصين الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا المستجد أجرى «مناقشات مكثفة» مع علماء في ووهان، المدينة التي رُصد بها أول تفشٍّ للفيروس. وقال: إن المحادثات شملت تحديثات بخصوص أبحاث الصحة الحيوانية. وكانت الصين قد أغلقت سوقاً للحيوانات البرية في ووهان، مع بدء التفشي بعد يوم من اكتشاف أن بعض المصابين كانوا يبيعون أو يشترون من السوق. ويترقب العلماء والحكومات في مختلف أرجاء العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية، وبخاصة واشنطن التي حشدت التأييد بقوة لإرسال الفريق.

يجيء ذلك في وقت أعلنت فيه دول أوروبية قلقها من تزايد معدلات الإصابة في فترة من استقرار الوضع الصحي. وانضمت مدينة تولوز الفرنسية إلى قائمة عشرات من البلديات التي تفرض وضع الكمامة في الهواء الطلق، فيما حذر المجلس العلمي الذي يوجه الحكومة من عودة محتملة للفيروس. كما أبدت نقابة الأطباء الألمانية قلقاً من عودة محتملة للفيروس، مشيرة إلى أن مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد النجاحات التي تحققت في احتواء المرض.

وأجرى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تعديلاً وزارياً طفيفاً بعد نحو عام على توليه منصبه، بهدف تحسين إدارته للأزمة الصحية وتمويلات خصصها الاتحاد الأوروبي لليونان، وعيّن رئيس مجلس الوزراء معاونين جدداً لوزراء الصحة والضمان الاجتماعي وحماية البيئة، كما رفع اثنين من المسؤولين إلى مرتبة نواب وزراء. وبالمجموع، رقيّ 12 شخصاً أو تم ضمهم إلى الحكومة.

من جانبها، فرضت ولاية فيكتوريا الأسترالية غرامات ثقيلة تصل إلى 20 ألف دولار أسترالي (14250 دولاراً أمريكياً)، على أي شخص يخالف أوامر العزل. كما نشرت المزيد من أفراد الجيش لمكافحة انتشار العدوى. وفرضت فيكتوريا حظر التجول الليلي هذا الأسبوع، وشددت القيود على حركة الناس اليومية، وأمرت قطاعات كبيرة من الاقتصاد بالإغلاق من أجل إبطاء انتشار العدوى.

(وكالات)