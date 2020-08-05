معرض أردني بديل لدورة «عمّان الدولي للكتاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين أمس الثلاثاء عن إلغاء دورة معرض عمّان الدولي للكتاب التي كانت مقررة بين 23 سبتمبر/ أيلول و4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين وتنظيم آخر بديل ومحدود، وذلك حرصاً على الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وقال جبر أبو فارس رئيس الاتحاد: قررنا إقامة معرض محلي أردني للكتاب في الفترة ذاتها بالتعاون مع وزارة الثقافة، يشتمل على فعاليات ثقافية مختلفة.

وأكدت مصادر أن صعوبة حضور دور النشر وشخصيات عربية ودولية من الخارج في ظل قيود على رحلات الطيران إلى جانب تعليمات تقليص التجمعات في المواقع المغلقة في مقدمة أسباب القرار.

وأشار أبو فارس إلى مشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية والجامعات في «المعرض البديل» من خلال إصدارات وإطلاق مبادرات وجوائز مع مراعاة معايير التباعد الاجتماعي والأمور الوقائية. وكان د. باسم الطويسي، وزير الثقافة أكد خلال لقائه أبو فارس مطلع الشهر الماضي ارتباط الأمر بتداعيات الوضع الوبائي.

وتُراجع «الثقافة» مع «الناشرين الأردنيين» تحديات تواجه قطاع النشر والتوزيع وصناعة الكتاب، لاسيما بعد تأثره بتبعات أزمة «كورونا».

ودعا أبو فارس إلى دعم المعرض المحلي الأردني للإسهام في تقليص الخسائر مع توجهات لإقامة الدورة 20 للمعرض الدولي في موعدها العام المقبل.