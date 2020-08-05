الكاظمي يتخلى عن كرسيه لطفلة إيزيدية من ضحايا «داعش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي ووكالات:

تعتبر الطفلة الإيزيدية «غريبة» أول فتاة في تاريخ العراق تعتلي كرسي رئاسة الحكومة، أثناء لقائها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي سبق أن منح كرسيه لطفل مصاب بالسرطان قبل وقت قصير. وقدمت غريبة مع أمها وعدد من ضحايا المكون الإيزيدي، مطالبهم للكاظمي لحل مشاكلهم العالقة منذ الإبادة وعلى رأسها تحرير المختطفات والمختطفين الذين من بينهم، ما زالوا محتجزين لدى عائلات «داعش» في مخيم الهول بسوريا، ومختطفات لدى عائلات من الديانة الإسلامية في محافظات عراقية شمالي البلاد.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفداً يمثل عدداً من الناجيات والناجين الإيزيديين من أبناء قضاء سنجار وقرية كوجو والمناطق المحيطة، غربي الموصل، مركز نينوى، واستنكر الكاظمي في بيان، الجريمة التي وصفها ب«الوحشية بحق الإيزيديين في ذلك اليوم المشؤوم»، الثالث من أغسطس/آب عام 2014، على يد عصابات داعش الإرهابية، والظروف الصعبة التي عاشوها بعد احتلال مناطقهم وقراهم.

وقالت أم الفتاة غريبة، ليلى شمو، إنها ولدت ابنتها التي كانت حاملاً بها، بعد شهرين من دخول «داعش» إلى قضاء سنجار وتنفيذه الإبادة بحق المكون وأطلقت ليلى اسم غريبة على طفلتها التي ولدتها في بيت مختطفها «الداعشي»، كونها ولدت بعيداً عن مدينتها وأبيها الذي ما زال مصيره مجهولاً، مع اثنين من إخوانها، وتم بيعها في أسواق الرقيق التي افتتحها «داعش» في الرقة السورية، والموصل.

على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، دعمه للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، مشدداً على أنها تعد من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي. مشيراً إلى أنه موعد الاقتراع يتحدد خلال شهرين من تلقيه طلباً من الحكومة لحل البرلمان الحالي.

وأشار صالح إلى أن «الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيداً عن التلاعب والتزوير والتأثير في خياره الانتخابي، كي يمكن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود». وتابع «ومن أجل تحقيق هذا، ندعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه».

ودعا الرئيس العراقي إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وأكد ضرورة توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية. وبين أن «الحكومة بادرت بالمشاورات المطلوبة مع المفوضية، وقد أعلنت أنه في حال الشروع في توفير المستلزمات المطلوبة تستطيع المفوضية حينها إجراء الانتخابات في المدة التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء».

وأردف صالح: «وحال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نص عليه الدستور».