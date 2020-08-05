تركيا والاستعمار المتأخر

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فليقل لنا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ما هي «الأعمال النافعة» التي تقوم بها أنقرة في منطقة الشرق الأوسط أو العالم، لكي نفهم سبب تهجمه على الإمارات ووصف ما تقوم به ب«الأعمال الضارة». تركيا، ممثلة برئيسها أردوغان ونظامه السياسي ذي المرجعية الإخوانية، هي عامل عدم استقرار أساسي في المنطقة. سنضع الاستثمار في حركات الإسلام السياسي جانباً، فهذا جزء لا يتجزأ من العمل السياسي التخريبي في المنطقة. لنتحدث فقط عن الاستثمار التركي في مناطق الاضطرابات.

ليبيا اليوم هي المثال الأكثر حضوراًَ في أمثلة التدخل التركي في المنطقة. أردوغان يتدخل في أدق تفاصيل المشهد السياسي الليبي. ومخابراته، كما يقول هو بالحرف «هي من يتحكم بمفاتيح من يربح ومن يخسر في ليبيا». والرئيس التركي لا يتردد في استخدام أدوات السياسة والمخابرات والجيش، بل والأدوات البشرية المحرمة دولياً، أي استخدام المرتزقة. هذا بالطبع لا يعني أن ليبيا كانت جنة، لكن هل كان التدخل التركي مصلحة للشعب الليبي واستقرار البلاد، أم مصلحة لأنقرة وطموحها العثماني؟ أكار نفسه لم يستطع إنكار طبيعة طموحات بلاده في المنطقة ومشروعها التوسعي.

نزيد ونشير إلى العبث التركي في سوريا وتأرجح المواقف من الصداقة الكبيرة مع بشار الأسد ونظامه إلى الاستثمار في الحركات السلفية والإرهابية، إلى تملق روسيا ومحاباتها. ماذا تفعل تركيا في الصومال؟ وماذا كانت تريد من سواكن السودانية؟ ولماذا تنتشر المخابرات التركية الآن في اليمن؟ قبل أن يهدد أكار الإمارات، عليه أن يرد على أسئلة من هذا النوع.

تركيا دولة كبرى في المنطقة. هذا شيء لا ينكره أحد. ولكن هل الكبير يكون كبيراً بأطماعه، أم بقدرته على احتواء الخلافات والعمل بإيجابية مع الآخرين لتجاوز الأزمات. سنذكر أكار ورئيسه أردوغان بمواقف الإمارات الإيجابية من تركيا، وفي زمن أردوغان نفسه وليس في الحكومات السابقة التي تعاقبت على تركيا. لقد مدت الإمارات يد الاستثمار لتركيا. والاستثمار هو أكثر ما تحتاج إليه أنقرة لتديم زخم اقتصادها. كانت الإمارات مستعدة لضخ المليارات في قطاع الطاقة التركي، وقد بادرت القيادة ودعمت اتفاقات توليد الكهرباء. وهذا وجه واحد من أوجه الاستثمار، ولا نريد أن نشير إلى الاستثمارات الخاصة أيضاً. ثم بدأ أردوغان هجومه السياسي واللفظي على المنطقة ولم يوفر الإمارات. وسكت البعض لكن الإمارات ليست من الدول التي تسكت على إساءة لا يوجد ما يبررها إلا العدوانية.

تجمدت الاتفاقات انتظاراً لاستعادة صوت العقل في أنقرة. وهو أمر لم يحدث مع الإمارات فقط، بل امتد إلى العديد من الدول وها هي تركيا تستعيد منطق الدولة العثمانية في أسوأ مراحلها وتعتاش على الغزو والتهديد. ستجد من يقدم لها المال في الدوحة، ولكن كلنا نعرف لماذا.

نقول لأكار ورئيسه الذي لقنه سوء الحديث: الإمارات دولة حقيقية وقادرة وصلبة ولا تعيش انفصاماً في الشخصية. ما يزعجكم منها هو أنها تعرف أن تركيا هي من مشاريع قومية دينية تستهدف المنطقة العربية وتراهن على خلق التناقضات فيها لتتمكن من السيطرة المباشرة عليها بعد أن فشلت في السيطرة من خلال العملاء.

الرد الإماراتي الذي سمعناه من وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بسيط ومباشر. مشكلتكم مع الإمارات أن لديكم تطلعات استعمارية عفا عليها الزمن، ولا تتناسب مع روح العصر. قد تزين قطر لكم الأمر لتصفية حسابات خاصة لا سبب لها إلا الأحقاد. لكن الإمارات ومن خلفها كل الخليج، بل وأزيد وأقول الشعب القطري، بعيدة عن سوء فعلكم ومؤامراتكم.

يهدد أكار الإمارات، لا نستغرب هذا لأننا نتلفت فنرى أعمالكم الاستعمارية «النافعة» في كل المنطقة.

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