رسائل روحانية مثيرة للجدل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

التجربة «السينمائية - الإلكترونية» العربية الأولى نجحت وبامتياز. صحيح أن فيروس «كورونا» المستجد أثّر سلباً في الصناعة السينمائية في العالم كله؛ لكنه فتح مجالاً أمام المبدعين؛ للبحث عن بدائل؛ واستغلال المنصات الإلكترونية، بداية لعرض ما تم إنتاجه وتعذّرت مشاهدته في الصالات خلال هذا العام، ثم للتفكير في إنتاج أفلام تعرض إلكترونياً وتصل إلى المشاهد أينما كان بدل انتظار انتهاء الجائحة، وعودة الصالات إلى عملها بشكل طبيعي، واستيعاب كامل قدرتها من الجمهور المتشوّق للفن والترفيه.

المنتج أحمد السبكي ومعه المخرج محمد العدل والمؤلف إبراهيم عيسى، افتتحوا موسم العيد بالمغامرة السينمائية - الإلكترونية الأولى؛ عبر عرض فيلم «صاحب المقام» على منصة «شاهد»، فجاءت مميزة على كل المستويات، وسرعان ما حقق «تفاعلاً» وجدلاً إلكترونياً، وأصبح الفيلم «تريند» على «تويتر».

يخرج الكاتب إبراهيم عيسى عن الأطر التقليدية في أفكاره والمواضيع التي يطرحها في أعماله. وإذا كان فيلمه «الضيف» أثار جدلاً، فإن من يشاهد «صاحب المقام» يدرك فوراً أنه سيثير جدلاً أكبر؛ كونه يتطرق إلى أحد المواضيع شديدة الحساسية حول المعتقدات وعلاقة الناس بالأضرحة والمقامات والروحانيات والنزعة الصوفية. طبيعي أن تقرأ في تعليقات المشاهدين على وسائل التواصل من يتفق ومن يختلف مع رؤية الكاتب، إنما من غير الطبيعي أن تجد من يذهب أبعد من التحليل الفني للفيلم، والتحليل الروحاني لأحداثه، ليلصق تهمة «سرقته من إسرائيل»، وكأنه يصبغ العمل وكاتبه ومَن يقف وراءه بلون «التعامل مع العدو»!

Advertisements

البعض «يتذاكى»، فيحسب أنه باتهامه لكاتب عربي بسرقة فكرة فيلم «إسرائيلي»، يشكك الناس فيه، ويلصق به تهمة خطرة، توازي تهمة التعامل مع العدو، وهذه المرة باقتباس فكره، بينما العكس صحيح؛ حيث يسهم هذا «المتذاكي» بالترويج للفيلم «الإسرائيلي»، ويدفع الناس للبحث عنه؛ لمشاهدته؛ والتحقق من صحة ما يدعيه! هذا ما فعله من خرج على «تويتر» يتهم إبراهيم عيسى بسرقة القصة من فيلم «إسرائيلي» عرض على «نتفليكس» بعنوان: «مكتوب»، وهو فيلم كوميدي بعيد تماماً عن «صاحب المقام»، والمعنى الاجتماعي والروحاني فيه.

يحيى (آسر ياسين) رجل أعمال ثري، يهمل أسرته المكونة من زوجته رندا (أمينة خليل)، وابنه ياسين (عمر حسن)؛ للانصراف لأعماله وصفقاته، لدرجة أنه يقضي معظم وقته برفقة مساعديه التوأم حليم وحكيم (يؤدي دورهما بيومي فؤاد). إنسان مادي جداً يطلب من كل موظفيه ترك مشاعرهم خارج باب الشركة. يدرس مشروع بناء مجمع سكني ضخم، إنما العائق الوحيد أمامه، هو وجود «مقام سيدي هلال» وسط تلك الأرض، فيأمر بهدمه. هنا يلعب حليم وحكيم دوري وجهتي النظر في المجتمع، أحدهما ينصحه بالهدم؛ لأن المقامات والأضرحة ما هي إلا خزعبلات ارتبط بها الناس، ولا علاقة لها بالدين والإيمان، والثاني يحذره مما قد يحصل له من أذى إذا أزال المقام. يمرر الكاتب رسائل عدة للصراع الدائر داخل المجتمع، حول العادات والممارسات والمعتقدات، ويجسّد الواقع كما هو حقيقة.

يجد يحيى مخرجاً لأزمته ببناء جامع مكان المقام، أو بفتح مجال للسلفيين للتحدث عن أن «الأضرحة حرام»، وإنشاء حسابات مزيفة؛ لنشر رسائل تؤيد هذا الطرح. يمشي في مشروعه، ويزيل المقام على الرغم من احتجاج فئة من الناس، ثم تبدأ المصائب تتوالى، وتحدث الصدمة مع دخول زوجته في غيبوبة؛ بسبب نزيف في المخ بلا أي سابق إنذار، ولا أي سبب واضح. في المستشفى تمر امرأة إلى جانب يحيى وتقول له «روح زور اللي أنت مزعلهم» لاحقاً يعلم أن اسمها روح (يسرا) وهي رمز وطيف روحاني واضح، تأتيه مرة بلباس ممرضة، ومرة طبيبة، وأخرى حارسة وعاملة نظافة. يجدها يحيى في كل مكان يقصده، تحمل إليه رسالة؛ لترشده إلى الطريق الصحيح. يقوم بزيارة ضريح سيدنا الحسين ثم السيدة نفيسة، وهناك وبعد انتهائه من الدعاء، يتلقى صفعة من امرأة مجهولة، فتقول له الطيف روح «ربنا بعتهالك حتى تكسر غرورك». يذهب مع صديقه جورج إلى الكنيسة، ويسأله عما يجب فعله، فيرد جورج «اشعل شمعة واقرأ الفاتحة أو سورة البقرة إذا كنت تعرفها».

تستمر رحلة يحيى بين أماكن العبادة والأضرحة، حتى يصل إلى مسجد الإمام الشافعي؛ حيث يلتقي بصديق قديم لوالده (محسن محيي الدين) ويكتشف كمية كبيرة من الرسائل يكتبها الناس للإمام الشافعي، يطلب يحيى الحصول عليها؛ كي يحل للناس مشاكلهم فيأتيه رد من صديق أبيه «كلما فتحت للناس نافذة، فتح لك الله باباً». طبعاً رسائل الناس تأخذ يحيى إلى عوالم مختلفة؛ حيث الألم والأمل، التواضع والصبر، المآسي والأفراح، والأهم أنها كلها متشابهة في درجة الإيمان بالخالق.

ممتعة رحلة الرجل من الغرور إلى التواضع، ومن عالم الأرقام والحسابات والمال؛ حيث تجف المشاعر وتقسو، إلى عالم الرأفة والحنان والصلاة والدعاء والتعاون. والمخرج محمد العدل زادنا متعة باختيار شخصيات مميزة ونجوم مر البعض منهم بلقطة واحدة وخاطفة مثل هالة فاخر وفريدة سيف النصر وريهام عبد الغفور. أما محمود عبد المغني، وعلى الرغم من أنه من ضيوف الشرف أيضاً، فقد لفت نظر الجمهور وأبكاه في مشهد لا يتعدى الدقيقتين. جسد بإتقان شديد دور الأب المدمن الذي كتب رسالة للإمام الشافعي يناجي ربه؛ كي يلتفت إلى حال ابنته المريضة. صحيح أن يحيى وصل إلى الرجل وزوجته (إنجي المقدم) متأخراً، أي بعد وفاة الطفلة، إلا أنه رأى أختها التوأم وتبيّن أنها تعاني نفس المرض الغريب، وتمكنوا من نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب. مشهد عبد المغني مميز، وهو يناجي ربه «بتسمعني أنا يا رب؟ أنا مدمن مالوش لازمة، تستجيب لي؟»، أداء مؤثر يبقى يتردد صداه في عقل وقلب الجمهور طويلاً، ويمكن القول إنه البطل الثاني في الفيلم بعد آسر ياسين الذي يحمل العمل بأكمله على عاتقه، ويثبت قدميه كنجم أول بلا منازع، قادر على التلون في كل أنواع الدراما والتراجيديا والكوميديا، ويملك «كاريزما» تجذب الجمهور سواء في السينما أو التلفزيون.

أياً كان الجدل الذي يثيره «صاحب المقام»، سواء اتفق معه المنحازون إلى الطرق الصوفية أو اختلف معه العلمانيون وغيرهم، إلا أنه عمل فني متقن، يتضمن رسائل روحانية مهمة، ويحاكي قلب الإنسان ومشاعره، كما يعد من الأفلام العربية الثرية بالوجوه وبالمضمون، وقد شهد الفيلم آخر ظهور للفنان إبراهيم نصر بدور مختلف ومميز قبل رحيله، وكذلك آخر ظهور لمحمود مسعود، رحمهما الله.

«صاحب المقام» من الأفلام التي نسعد بمشاهدتها وبالمستوى الإنتاجي والإخراجي والتمثيلي فيها، كما نسعد بهذا الرقي في الحوار واللغة السينمائية.

[email protected]