العراق للبنان: متضامنون معكم في محنتكم

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"الخليج 365" من لندن: عبر العراق الثلاثاء عن تضامنه الشديد مع لبنان في محنته بمواجهة الاثار الكارثية للتفجير الضخم الذي شهده مرفأ بيروت مؤكدا استعداده للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية معربا عن الامل في أن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به.

واكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تضامن بلاده مع لبنان وقال في بيان "نعرب عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت هذا اليوم".

وأضاف الكاظمي "نؤكد استعداد العراق للوقوف الى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به".

ومن جانبه اجرى الرئيس برهم صالح اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون مؤكدا له " تضامن العراق حكومة وشعباً مع لبنان ووقوفه إلى جانب شعبه الشقيق".. معرباً عن تعازيه لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشعب اللبناني بضحايا حادث الانفجار الأليم وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري.

وتقدم الحلبوسي بخالص التعازي والمواساة إلى لبنان الشقيق حكومةً وشعباً داعيا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان. وشدد على تضامن الدولة العراقية بكلِّ مؤسساتها والشعب العراقي مع لبنان والوقوف معه في محنته.

ومن جهته اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي حاجة لبنان الماسة لدعم اخوته واصدقائه في لبنان وقال في تغريدة على "تويتر" انه "لا ينبغي ان تترك بيروت لتنزف وحدها الجميع مطالب بموقف انساني أخوي يداوي جرحها الغائر". واضاف" لبنان بحاجة ماسة الى إخوته وأصدقائه في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة والاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية والاغاثية والانسانية".

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اما النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي فقد عبر عن مواساته لدولة لبنان حكومة وشعبا وما اصابها جراء التفجير مؤكدا تضامن العراق الكامل مع حكومة وشعب لبنان.

وقال الكعبي في بيان ان "ما حدث من تفجير في مرفأ لبنان وراح ضحيته عدد كبير من الضحايا الأبرياء يعد فاجعة إنسانية تحدث في بلد يعد رمزا عربيا وعالميا للثقافة والتحضر ، داعيا المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة والشقيقة لتقديم الاسناد بكافة السبل والدعم اللازم والعاجل للبنان لتجاوز هذا الحادث الاليم.

واكد استعداد العراق لتقديم اي مساعدة يراه الشقيق لبنان ضروريا ووقوف الشعب العراقي مع اخوته في لبنان خلال هذه المحنة.

وأعرب رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، عن قلقه البالغ من الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت وقال في تغريدة على "تويتر" اننا"نتابع بقلق بالغ تداعيات الانفجارات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت والتي خلفت العديد الضحايا فضلا عن دمار هائل في موقع الانفجارات المتتالية.

واشار الصدر في تغريدة مماثلة قائلا "نسأل الله تعالى ان يحفظ بيروت الحبيبة من كل مكروه، #سلاما_بيروت_الاباء_والصبر".

ووقع انفجار ضخم عصر الثلاثاء في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة وقال مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس ابراهيم ان "ما حصل ليس انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ سنوات".