شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أمريكية جراء احتمال انبعاث غازات سامة إثر انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة "إم تى فى" اللبنانية عن السفارة الأمريكية فى بيروت أنه ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة، إثر انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية. ودعت سكان المنطقة إلى البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

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