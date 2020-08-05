رئيس البنك الدولى ونائبه للشرق الأوسط: جاهزون لمساعدة الشعب اللبنانى فى محنته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي عن تعاطفه العميق، وجميع العاملين بمجموعة البنك الدولي بالكامل، مع جميع المتضررين من انفجار بيروت.

تغريدة لبنان فيما قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي: " أتقدم بإسمي ونيابة عن فريق البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأحر التعازي لكل ضحايا الإنفجار المروع في ‎بيروت. Advertisements

تغريدة لبنان ‎مضيفا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لبنان بلد الصمود ونحن جاهزون لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة.

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