شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا تفجير بيروت لـ 78 قتيلا ونحو 4000 مصاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن لرويترز إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء ارتفع إلى 78، مضيفا أن قرابة أربعة آلاف أصيبوا بجروح.
وقال الوزير لرويترز إنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.
وأضاف أن البلاد تواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.
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