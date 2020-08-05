شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بيروت.. عرس لبنانى يتحول لنكبة والعروسة تهرول بعد انهيار الديكور "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن تعلم العروس اللبنانية التى تألقت من الصباح بارتدائها لفستان الزفاف، أن يتحول يوم زفافها لذكرى نكبة كبير لدولتها عقب الانفجار الكبير الذى شهده مرفأ ميناء بيروت فى لبنان الثلاثاء، وأسفر عن تدمير زفافها أثناء التقاطها للصور التذكارية.

وتداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يظهر من خلاله عروس لبنانية وهى ترتدى فستان زفافها وتخضع لجلسة تصوير، وسرعان ما سمعت دوى انفجار هائل أسفر عن انهيار وتدمير ديكورات الحفل.

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وأظهر الفيديو، هرع المصور الذى كان يلتقط الصور التذكارية وسط الشوارع لالتقاط بعض اللقطات الأولية التي يظهر فيها الانفجار، واختتم الفيديو بنجاة العروس ومحاولة هروبها من موقع الحفل الذى يبدو وأنه بجوار الانفجار.



لحظة الانفجار في حفل الزفاف



لحظة هروب العروس بعد الانفجار

وعلى سياق متصل، أكد وزير الصحة اللبنانى أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.