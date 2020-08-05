شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى: 2700 طن من الأمونيوم انفجرت فى مرفأ لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن 2700 طن من مادة الامونيوم هي التي انفجرت في مرفأ بيروت، وكانت في طريقها إلى افريقيا.

وأكد اللواء إبراهيم في وقت سابق، انه “لا يمكننا استباق التحقيقات في ما خص انفجار بيروت اليوم الثلاثاء”.

وقال من موقع الانفجار، “نحن لا نقول ان انفجاراً ناجماً عن اشتعال مفرقعات وهذا كلام مثير للسخريّة بل هي مواد شديدة الانفجار”.​