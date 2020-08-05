العراق.. تفجير جديد يستهدف قافلة لوجستية للقوات الأمريكية

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، أن هجوما استهدف قافلة شاحنات تحمل امدادات دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جنوبي العراق.

وقال الملازم ياسين التميمي في قيادة عمليات الرافدين (تتبع الجيش العراقي) للأناضول: "عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الرئيس بالقرب من مدينة الناصرية جنوبي العراق مساء اليوم مستهدفة قافلة شاحنات تحمل إمدادات دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي".

وأوضح التميمي أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية فقط في القافلة"، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

والهجوم هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، حيث انفجرت عبوتان ناسفتان في الـ22 من الشهر الماضي، خلال مرور قافلة شاحنات تحمل مواد لوجستية للقوات الأمريكية في محافظة ذي قار (جنوب).

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وفي 11 من الشهر الجاري، أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصوت البرلمان في 5 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي بالبلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

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