أردوغان: مستعدون لمساعدة لبنان في كافة المجالات

إسطنبول / الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة.



وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، الثلاثاء، أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني ميشيل عون، على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.



وأفادت بأن الرئيس التركي ترحم على أرواح الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى.



وفي تغريدة على تويتر، أعرب أردوغان عن تعازيه للشعب اللبناني في ضحايا الانفجار.



وقال أردوغان في تغريدته: "أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



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وأضاف قائلا: "ونحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين".



والثلاثاء، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء، أن حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بمستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، وسقوط "شهداء وجرحى" من دون تحديد عددهم.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الانفجار ألحق أضرارا كبيرة في مبانٍ وسيارات بمناطق عديدة، منها الكرنتينا والأشرفية والحمراء.

كما أضر الانفجار بمنزل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ومقر الحكومة، وسط بيروت.



وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

ويأتي الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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