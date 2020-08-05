"شمال قبرص التركية" تعزي لبنان في ضحايا الانفجار

لفكوشا/ الخليج 365

أعرب وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قدرت أوزرساي، عن تعازيه للبنان في ضحايا انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وفي تغريدة على تويتر، الثلاثاء، ترحم أوزرساي على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتمنى أوزرساي ألّا يكون عدد الذين فقدوا حياتهم جراء الانفجار، كثيرا، وأن تتمكن لبنان من تضميد جراحها في أقرب وقت.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء، أن حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بمستودع للمفرقعات في مرفأ بيروت، ما أدى إلى انفجاره، وسقوط "شهداء وجرحى" من دون تحديد عددهم.

كما أضر الانفجار بمنزل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ومقر الحكومة، وسط بيروت.

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

ويأتي الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.