حزب الله: انفجار بيروت "فاجعة أليمة" تستدعي التضامن والوحدة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

اعتبر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، انفجار مرفأ بيروت، "فاجعة أليمة" تستدعي من جميع اللبنانيين، وجميع القوى السياسية التضامن والوحدة.

وقال حزب الله، في بيان، إنّ "الفاجعة الأليمة وما خلّفته من دمار غير مسبوق، وعواقب خطيرة على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، تستدعي من جميع اللبنانيين وجميع القوى السياسية والفاعليات الوطنية التضامن والوحدة".

وتابع: "أمام الفاجعة الوطنية الكبرى التي أصابت بلدنا العزيز، والتزاما بالحداد الوطني، يؤجل سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، كلمته التي كانت مقررة يوم غد الاربعاء إلى إشعار آخر".

ووجّه حزب الله، "التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية، ورجال الدفاع المدني والأطباء الشجعان، على جهودهم الكبيرة في الإنقاذ والإسعاف والمساعدة، ونضع كافة إمكانياتنا في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة".

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وعبر البيان، عن مواساة حزب الله للشعب اللبناني، وعائلات "الشهداء والجرحى"، بعد "المأساة الوطنية الكبرى، التي أصابت لبنان واللبنانيين في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسقط وفيات ومئات الجرحى، وألحق أضرارا مادية هائلة في أحياء عديدة.

وأعلن وزير الصحة، حمد حسن، في موقع الانفجار، "وجود 50 شهيدا وحوالي 2750 جريحا في حصيلة أولية"، فيما استقبلت مستشفيات بيروت والمناطق المحيطة، عددا كبيرا من الجرحى في أقسام الطوارئ.

كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط العربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة المقبل، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، جراء تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.