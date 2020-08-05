الأمن العام اللبناني: الانفجار ناجماً عن مواد “مصادرة وشديدة الانفجار”

رجح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم مساء الثلاثاء أن يكون الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت عصرا ناجماً عن مواد “مصادرة وشديدة الانفجار”.

وقال إبراهيم للصحافيين خلال تفقده المكان “يبدو أن هناك مخزنا لمواد مصادرة منذ سنوات وهي شديدة الانفجار”، مشدداً على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.