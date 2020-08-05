منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم عن قلقها البالغ جراء تداعيات الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وأدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

وأكدت الأمانة العامة على تضامنها بشكل كامل مع الشعب اللبناني، معربةً في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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