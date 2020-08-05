أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت. وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد تفقَّد موقع الانفجار في مرفأ بيروت برفقة وزيرَي الداخلية محمد فهمي والأشغال ميشال نجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبنانية يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد على ضحايا الانفجار في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.