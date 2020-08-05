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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة وإصابة شخص في حادث تصادم غرب بيشة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفيت امرأة وأصيب شخص إثر حادثة تصادم وقعت صباح الثلاثاء في مركز الجعبة غرب بيشة.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادثة تصادم وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 6:53 صباح (الثلاثاء) في جرب باتجاه بيشة قبل نقطة تفتيش الجعبة.
وأضاف أنه تم توجيه فرقه إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود حالة وفاة في الموقع، وإصابة بسيطة تم علاجها بالموقع ورفضت النقل.
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