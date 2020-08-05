شكرا لقرائتكم خبر عن أم مصابة بكورونا تلد 3 توائم بصحة جيدة في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة 3 توائم، بواسطة عملية قيصرية، من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتمت عملية الولادة على يد طاقم متخصص في النساء والولادة وحديثي الولادة والتخدير والعمليات وتحت إجراءات احترازية كاملة طبقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة في ما يخص التعامل مع الأمهات المصابات أو المشتبه بإصابتهن بالفيروس ومواليدهم وبما يضمن سلامتهم وسلامة الممارسين الصحيين المشاركين في الرعاية الصحية.
وأكدت صحة الجوف أن والدة التوائم الثلاثة بحالة صحية جيدة، وأن المواليد صحتهم جيدة ولله الحمد، بعد أن أجريت لهم الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وخضعوا للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.
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