شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. حريق ضخم بسوق الأعلاف واشتعال عدد من الشاحنات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في سوق الأعلاف.
ونشب الحريق في عدد من الشاحنات المحملة بالأعلاف داخل السوق، فيما تمكنت فرق الدفاع من السيطرة على الحريق.
هذا ومن المنتظر أن تصدر المديرية العامة للدفاع المدني بياناً تكشف فيه تفاصيل وملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حفر الباطن.. حريق ضخم بسوق الأعلاف واشتعال عدد من الشاحنات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.