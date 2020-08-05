شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. حريق ضخم بسوق الأعلاف واشتعال عدد من الشاحنات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في سوق الأعلاف.

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ونشب الحريق في عدد من الشاحنات المحملة بالأعلاف داخل السوق، فيما تمكنت فرق الدفاع من السيطرة على الحريق.

هذا ومن المنتظر أن تصدر المديرية العامة للدفاع المدني بياناً تكشف فيه تفاصيل وملابسات الحريق.