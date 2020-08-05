الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" ينفذان هجوما ليليا على بلدات خرجت عن سيطرتهم شرق سوريا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بالحسكة نقلاً عن مصادر أهلية بريف دير الزور بأن مسلحي تنظيم "قسد" مدعومين بطائرات ما يسمى "التحالف الدولي" الذي يقوده الجيش الأمريكي، بدأوا ليل اليوم باقتحام أطراف مدينة الشحيل وبلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

© Sputnik . Michael Klimentyev

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين سكان المنطقة والقوات المهاجمة.

ونقلت المصادر مخاوف المدنيين وسكان المنطقة من تعرضهم لمجزرة من قبل مسلحي التنظيم وطائرات "التحالف الأمريكي" انتقاما منهم على انتفاضتهم التي جاءت رداً على اغتيال مجموعة من شيوخ ووجهاء العشائر العربية.

وأعلن تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي قيامه بما وصفها (حملة تمشيط عسكرية) بدعم من قوات "التحالف الدولي" في مدينة الشحيل وقرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي (ليل الثلاثاء ٤ أغسطس/ آب)، مع البدء باقتحام المنطقة بعد خروجهما عن سيطرته.

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وجاء إعلان تنظيم "قسد" عبر بيان إعلامي اتهم فيه أبناء العشائر المنتفضين ضده في تلك المدن والبلدات بأنهم "بقايا خلايا تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في ريف دير الزور والذين يحاولون بث الفتنة بين المكونات".

ووصف التنظيم في سياق بيانه مدينة الشحيل والحوايج اللتين تعتبران الثقل الكبير لقبيلة العكيدات العربية بأنهما "المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الإرهابي"، على حد زعمهم.

واعترف التنظيم في بيانه بمقتل اثنين من مسلحيه نتيجة الهجمات التي نفذها سكان المنطقة على مقراته وثكناته وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

وأوضحت المصادر بأن تنظيم "قسد" أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة من الشدادي جنوبي الحسكة وأخرى من ريف دير الزور تجمعات في القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل العمر النفطي.